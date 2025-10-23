Alerta Metereológico: Se esperan tormentas para las próximas horas

Siguen vigentes alertas para este jueves y viernes para una amplia región. Todo en el marco de un jueves que marca el día más caluroso de lo que va de la primavera 2025 con una máxima de 31 grados 3 décimas a las 15 pero ya desde las 13 el termómetro había trepado a los 30 grados y seguía en ascenso con una temperatura mínima de 16 grados 3 décimas a las 6 de la mañana.

Durante todo el jueves soplaron vientos del sector norte y noreste con velocidad de 25 kilómetros llegando a alcanzar los 39 kilómetros por hora a las 11 de la mañana y a las 14. Durante toda la jornada hubo además presión baja llegando a tocar los 996,5 HPA a las 15.

Cuando llega la lluvia

De acuerdo al sitio https://weather.com/ las lluvias se espera la probabilidad de tormentas eléctricas después de las 19:30 con posibilidad de lluvia fuerte.

Se encuentra vigente un alerta naranja para hoy jueves y mañana viernes a la mañana para Arrecifes – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – Chacabuco – Colón – General Arenales – General Pinto – Junín – Leandro N. Alem – Lincoln – Pergamino – Rojas – Salto – Florentino Ameghino – General Villegas – Rivadavia- Bolívar – Carlos Casares – Carlos Tejedor – Hipólito Yrigoyen – Pehuajó – Alberti – Bragado – Chivilcoy – General Viamonte – Nueve de Julio – Veinticinco de Mayo

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.