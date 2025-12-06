Cierre de cohorte 2023–2025 de la Tecnicatura Superior en Enfermería

Con una sala llena de orgullo y emoción, se realizó en el Centro de Capacitación y Cultura de ATSA Junín (Brasil 22) el acto de finalización de la Cohorte 2023–2025 de la Tecnicatura Superior en Enfermería. Treinta y tres nuevos profesionales recibieron su título en una jornada que combinó celebración, compromiso y la certeza de que, desde ahora, serán parte esencial del entramado sanitario de la provincia.

La formación corresponde a la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y la ceremonia estuvo encabezada por la Lic. Leticia del Dago, Coordinadora de la Tecnicatura Superior en Enfermería, y por la Lic. Lucrecia López, Directora Ejecutiva de la Región Sanitaria III. También participaron Héctor Azil, secretario general de ATSA Junín, y Vanesa Pesce, responsable de Apoyo Técnico Docente (ATD), quienes remarcaron la importancia de la capacitación permanente y el compromiso social que define a la enfermería.

En un momento central del acto se presentaron los nuevos abanderados, representación del esfuerzo y la excelencia académica. El Abanderado Nacional fue Carmona Luciano, acompañado por los escoltas Díaz Melo Juan y Mattos Agustina. La Bandera Bonaerense fue portada por García Blanca, con Aguirre Macarena y Castro Real Flavia como escoltas. Cada mención iluminó la sala con ese orgullo que solo se construye a fuerza de estudio, vocación y horas entregadas sin quejarse.

ATSA Junín celebró este egreso como un logro colectivo. Detrás de cada diploma hay una historia de persistencia, familias que sostienen, docentes que acompañan y una institución que apuesta a la educación como motor social. Estos treinta y tres nuevos enfermeros y enfermeras cargan con un saber noble y exigente: cuidar del otro en su momento más frágil. Y en ese gesto, silencioso y cotidiano, se juega también el porvenir de toda una comunidad.

Fuente: ATSA Junín