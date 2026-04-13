Petrecca busca declarar de interés provincial “Voy Seguro” y abre el debate: ¿la seguridad vial en Junín es un ejemplo?

El senador provincial Pablo Petrecca presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de interés provincial el programa “Voy Seguro”, una iniciativa que, según explicó, apunta a la educación, la prevención y la generación de conciencia en materia de seguridad vial.

Desde sus redes sociales, el legislador defendió la propuesta al asegurar que “Voy Seguro es una política pública que educa, previene y genera conciencia en miles de vecinos”, y remarcó que su reconocimiento permitiría que el modelo pueda replicarse en otros distritos de la provincia de Buenos Aires.

El programa, impulsado a nivel local, se centra en campañas de concientización, formación ciudadana y promoción de conductas responsables al volante, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito y mejorar la convivencia vial.

Sin embargo, la iniciativa no pasó desapercibida y comenzó a generar cuestionamientos en distintos sectores, donde se plantea si la seguridad vial en Junín es un ejemplo a seguir en la provincia.