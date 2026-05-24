Según una encuesta, Fiorini está entre los 4 intendentes con peor imagen de la región

La consultora CB Global Data publicó su ranking de intendentes bonaerenses correspondiente a mayo de 2026 con foco en las secciones electorales del interior de la provincia de Buenos Aires. El informe mide diferencial de imagen, variaciones respecto de abril y niveles de desconocimiento de cada jefe comunal.

El relevamiento de opinión realizado en la Cuarta Sección Electoral dejó números preocupantes para algunos intendentes de la región, especialmente para el juninense Juan Fiorini, quien figura entre los mandatarios con peor diferencial de imagen.

De acuerdo al informe, Fiorini presenta una imagen positiva del 24,8%, pero una negativa del 31,1%, lo que arroja un diferencial de -6,3%, uno de los más bajos de toda la sección. Además, apenas el 44,1% de los encuestados dijo no conocerlo.

Entre los jefes comunales con mejor diferencial aparecen Juan Alberto Martínez, de Rivadavia (+19,5%); Darío Golia, de Chacabuco (+17,4%); y Gilberto Alegre, de General Villegas (+16,8%).