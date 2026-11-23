El intendente de Junín, Juan Fiorini, anunció que se retomará la construcción de la variante de Chacabuco sobre la Ruta Nacional 7, una obra pendiente que permitirá evitar el tránsito por el casco urbano de esa ciudad y mejorar la seguridad vial para quienes viajan desde la región hacia Capital Federal.

La confirmación surgió durante una reunión que mantuvo este martes con representantes de Caminos del Plata, la empresa concesionaria de las rutas nacionales 7 y 188. El encuentro tuvo como objetivo plantear las necesidades de infraestructura del distrito y reclamar mejoras en la transitabilidad y seguridad de ambas trazas.

“Lo que nos confirmaron, pero no lo van a hacer ellos, es que va a arrancar próximamente la obra de la variante de Chacabuco, que es tan importante para los juninenses que viajan hacia Capital Federal”, indicó el alcalde PRO a "Amanece que no es Poco" por Radio Junín.

Además señaló que los trabajos se encuentran en una etapa avanzada y que, de acuerdo con lo transmitido en la reunión, se concretarían en el corto o mediano plazo. También explicó que su finalización forma parte de los compromisos incorporados a los nuevos contratos de concesión.

El anuncio generó una gran expectativa en toda la región, dada la contundencia con que el intendente interino anunció la noticia. Sin embargo, según información a la que accedió Junín Digital, aún no hay noticias oficiales sobre el anuncio.

En Chacabuco, donde incluso todo el Concejo Deliberante se pronunció solicitando la obra, el anuncio de Fiorini los tomó por sorpresa. "No tenemos ninguna información", fue la respuesta a este medio ante la consulta.

"¿Será que Fiorini se guarda el anuncio para la campaña?", se preguntó un dirigente de la vecina ciudad, expectante por la posibilidad de que la obra que paralizó el presidente Jaiver Milei se retome.