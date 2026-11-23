En el marco de una jornada ideal al aire libre, se desarrolló con gran éxito la segunda edición de la competencia de Rural Bike «Desafío Laguna de Gómez», organizada por Gonzalo Policrite y la agrupación Goryla Sport con el acompañamiento del Gobierno de Junín. El evento deportivo convocó a más de 350 ciclistas locales y de toda la región en el Parque Natural Laguna de Gómez, superando en más de un centenar la participación respecto al año anterior y consolidando el binomio entre el deporte y el turismo local.

La exigente prueba ciclística tuvo como epicentro al Parque Natural Laguna de Gómez y contó con el respaldo institucional de la Dirección de Deportes del Municipio. La convocatoria superó en más de un centenar la participación registrada el año anterior, reafirmando el posicionamiento de la ciudad como un punto neurálgico de la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de disciplinas al aire libre y el movimiento de la economía local.

Desde la organización de la competencia, Gonzalo Policrite expresó su satisfacción por el crecimiento de la convocatoria a pesar de las dificultades previas y valoró el respaldo recibido por parte del Municipio para concretar la jornada: «Ellos son testigos de las idas y vueltas, y de las trampas que nos ha jugado el clima, pero seguimos apostando porque creemos en esta carrera y en este lugar tan hermoso que tenemos en Junín, como es la Laguna», afirmó el organizador.

Asimismo, Policrite destacó la respuesta de los deportistas y el trabajo articulado con las áreas municipales para llevar adelante la logística del evento: «Acá está la evidencia de haber persistido y de haber respondido bien ante la gente, ya que hoy tenemos más de 350 corredores, que son 100 más que el año pasado, así que estamos supercontentos y agradecidos con Diego Hortiguera y David Forconi, porque la fluidez que se produjo fue tremenda y siempre estuvieron atentos acompañándonos», sostuvo.

Por su parte, el director de Deportes del Gobierno de Junín, Diego Hortiguera, resaltó la importancia de articular políticas públicas junto a los organizadores locales para potenciar tanto la actividad física como el movimiento turístico en el partido. «Es muy importante para nosotros como gobierno poder estar presentes y acompañar esta propuesta de ciclismo organizada por Gonzalo y todo el equipo de Goryla Sport, convocando a más de 350 ciclistas no solo de nuestra ciudad, sino también de la región».

Hortiguera subrayó además el valor estratégico del entorno natural y los lineamientos de la gestión encabezada por el intendente Juan Fiorini para fortalecer el calendario deportivo juninense: «Combinamos la oportunidad en lo que es el turismo y el deporte, entendiendo que el principal escenario es uno de los lugares más atractivos que tenemos en la ciudad, como el Parque Natural Laguna de Gómez, y seguiremos adelante apostando por el deporte para que siga creciendo nuestra ciudad, tal como lo indica nuestro intendente Juan Fiorini», concluyó.

Finalmente, el coordinador de Deportes, David Forconi, felicitó a los impulsores de la iniciativa por el esfuerzo sostenido durante meses y puso en valor el impacto económico que generan este tipo de convocatorias en distintos rubros de la comunidad: «Sabemos que han sido meses de mucho esfuerzo y hoy se ve reflejado en esta hermosa puesta en escena, en esta carrera importante que cuenta con más de 100 participantes respecto al año anterior, e invitamos a redoblar esfuerzos para que el año que viene podamos llegar a cerca de los 500», manifestó.

En la misma línea, Forconi remarcó el rol de Junín como punto neurálgico en la provincia de Buenos Aires y el acompañamiento permanente del Ejecutivo local hacia quienes promueven eventos de esta magnitud: «Este tipo de carreras no solo mueven el deporte como se hace a lo largo de todo el año, sino también la gastronomía, las estaciones de servicio, los comercios y los food trucks que tenemos en la Laguna, y es el pedido que tenemos de nuestro intendente Juan Fiorini de acompañar y estar cerca de quienes quieren traer actividades a la ciudad».