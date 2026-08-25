ALÓ! abre sus puertas en Junín con una propuesta comercial, gastronómica y de entretenimiento

Este miércoles 26 de agosto abrió sus puertas ALÓ!, el nuevo centro comercial de Junín que incorpora una amplia propuesta comercial, gastronómica y de entretenimiento en el predio de la Nueva Terminal de Ómnibus.

El complejo está ubicado sobre Ruta Nacional 7 y Avenida Circunvalación y reúne en un mismo espacio una variedad de marcas locales y nacionales, con una propuesta pensada para las compras, la gastronomía y el entretenimiento.

Entre los locales que forman parte de ALÓ! se encuentran Cielo y Tierra, Match Videojuegos, Dogo (Gula), Lucciano’s, Todo Moda, Run Up, Seresi, RED Perfumerías, El Paso, Tesoro Sushi, Barile y Del Viento.

La propuesta también incluye una pista de patín y otras alternativas de entretenimiento, que buscan ampliar la oferta para vecinos de Junín y visitantes de localidades de la región.

ALÓ! funcionará todos los días de 9 a 21 horas, mientras que el local de McDonald's tendrá atención durante las 24 horas.

La apertura del nuevo centro comercial suma una nueva alternativa comercial y recreativa en uno de los principales accesos de Junín y constituye una nueva incorporación a la oferta de servicios de la ciudad.

Con la presencia de marcas de distintos rubros y propuestas gastronómicas y de entretenimiento, ALÓ! apunta a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los juninenses y quienes visitan la ciudad.

