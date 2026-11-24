El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $ 332.557 millones, aunque registró una caída del 30,3% en el gasto total, medido a precios constantes, respecto del mismo feriado del año pasado.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de viajeros disminuyó un 17,4% interanual. La entidad explicó que la comparación estuvo condicionada por la duración del descanso: este año fueron tres días, mientras que en 2025 el feriado había conformado un fin de semana de cuatro jornadas. También incidió la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de noviembre.

La estadía promedio fue de dos días, por debajo de los 2,3 días registrados durante el mismo feriado de 2025. En tanto, el gasto diario por turista alcanzó los $ 118.770, lo que representó una baja real del 3,1% interanual.

Contracción del impacto económico

La combinación de menos viajeros, permanencias más cortas y un consumo diario más reducido explicó la contracción del impacto económico. Según CAME, el contexto económico y las restricciones de ingresos favorecieron las escapadas de cercanía, las actividades gratuitas y las propuestas al aire libre.

El comportamiento turístico fue heterogéneo entre los destinos. Las fiestas populares, los acontecimientos deportivos y las actividades culturales contribuyeron a sostener el movimiento en distintas localidades, aunque con diferencias importantes en los niveles de ocupación y consumo.

También tuvieron relevancia los excursionistas, es decir, quienes realizaron visitas por el día sin pernoctar. Las ferias, los espectáculos y los espacios recreativos permitieron mantener cierta actividad comercial y gastronómica, aunque con un impacto diferente al de los turistas alojados.

En lo que va de 2026 se registraron diez fines de semana largos, sin contar los feriados extraordinarios de noviembre. Si se excluye también el descanso del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario de $ 111.537. El impacto económico acumulado superó los $ 3,7 billones.

Fin de semana largo: provincia de Buenos Aires

El movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires fue moderado durante el fin de semana largo, con escapadas distribuidas entre la Costa Atlántica, las sierras, las ciudades del interior y los destinos de cercanía.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras se ubicaron cerca del 60% al comienzo del descanso, por debajo de los registros del feriado anterior. La ciudad tuvo una intensa agenda de espectáculos, con las presentaciones de Tan Biónica, Las Pelotas y La Vela Puerca. La terminal Ferroautomotora programó 1.065 movimientos de micros entre el viernes y el lunes, incluidos servicios adicionales.

En el resto de la Costa Atlántica se destacaron las propuestas culturales y deportivas de Pinamar, Cariló, Villa Gesell y el Partido de La Costa. Entre las actividades figuraron el Festival de la Música de Pinamar, la Maratón Carlos Churrupit en Villa Gesell y distintas celebraciones en las localidades costeras.

En Necochea, los festejos por el 145° aniversario de la ciudad coincidieron con el Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos, que reunió a 61 equipos y tenía prevista la participación de entre 1.500 y 2.000 jugadores. En Tandil, el sector de cabañas informó un buen nivel de reservas.

Chascomús llegó al viernes con un 70% de reservas hoteleras y expectativas de mejorar ese porcentaje con las contrataciones de último momento. En La Plata, en tanto, la ocupación hotelera rondó el 50%, con establecimientos que registraron niveles de entre el 45% y el 70%. La capital bonaerense también tuvo una importante convocatoria por los festejos de su 144° aniversario.

Fuente: Agencia DIB