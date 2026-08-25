La subasta de las 149 viviendas del Pro.Cre.Ar quedó desierta: "Es una nueva oportunidad para que Junín encuentre una solución", afirmó Arata

La subasta de las 149 viviendas del Pro.Cre.Ar. en Junín finalmente se realizó, pero no hubo oferentes. Frente a esta situación, la senadora provincial Valeria Arata planteó que se abre una nueva oportunidad para que el Municipio de Junín recapacite y realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para encontrar una alternativa que permita finalizar las viviendas y luego sortearlas entre vecinos de la ciudad.



“La subasta se hizo y no hubo oferentes. Esto abre una posibilidad concreta: que el Municipio recapacite y empiece a gestionar ante el Gobierno Nacional una alternativa para que estas viviendas puedan terminarse y llegar a las familias de Junín”, sostuvo Arata.



La dirigente juninense remarcó que se trata de viviendas que ya cuentan con un importante grado de avance y que no deberían quedar abandonadas ni terminar destinadas exclusivamente a una operación inmobiliaria.



“No podemos resignarnos a que viviendas que ya están construidas queden abandonadas o se conviertan en un negocio inmobiliario sin alcance para las familias de Junín. Son 149 hogares que pueden cambiarle la vida a 149 familias juninenses”, afirmó.



En ese sentido, Arata consideró que la falta de oferentes en la subasta debe ser tomada como una oportunidad para revisar el camino elegido y buscar una solución que priorice el acceso a la vivienda.



“La Municipalidad de Junín todavía está a tiempo de encontrar una solución. Hay que gestionar, hay que golpear las puertas que haya que golpear y, sobre todo, hay que defender a los juninenses”, señaló.





Finalmente, Arata insistió en que el objetivo debe ser recuperar el sentido original del proyecto: que las viviendas puedan ser terminadas y destinadas a familias de Junín que necesitan acceder a su casa propia.



“No estamos hablando solamente de 149 viviendas. Estamos hablando de 149 familias, de 149 proyectos de vida y de una oportunidad que Junín no puede dejar pasar”, concluyó.