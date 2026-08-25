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La subasta de las 149 viviendas del Pro.Cre.Ar quedó desierta: "Es una nueva oportunidad para que Junín encuentre una solución", afirmó Arata

La subasta de las 149 viviendas del Pro.Cre.Ar. en Junín se realizó sin oferentes. La senadora provincial planteó que la situación representa una nueva oportunidad para que el Municipio gestione una alternativa que permita terminar las casas y destinarlas a vecinos de la ciudad.

Por Redacción

Martes, 25 de agosto de 2026 a las 12:04

La subasta de las 149 viviendas del Pro.Cre.Ar. en Junín finalmente se realizó, pero no hubo oferentes. Frente a esta situación, la senadora provincial Valeria Arata planteó que se abre una nueva oportunidad para que el Municipio de Junín recapacite y realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para encontrar una alternativa que permita finalizar las viviendas y luego sortearlas entre vecinos de la ciudad.

“La subasta se hizo y no hubo oferentes. Esto abre una posibilidad concreta: que el Municipio recapacite y empiece a gestionar ante el Gobierno Nacional una alternativa para que estas viviendas puedan terminarse y llegar a las familias de Junín”, sostuvo Arata.

La dirigente juninense remarcó que se trata de viviendas que ya cuentan con un importante grado de avance y que no deberían quedar abandonadas ni terminar destinadas exclusivamente a una operación inmobiliaria.

“No podemos resignarnos a que viviendas que ya están construidas queden abandonadas o se conviertan en un negocio inmobiliario sin alcance para las familias de Junín. Son 149 hogares que pueden cambiarle la vida a 149 familias juninenses”, afirmó.

En ese sentido, Arata consideró que la falta de oferentes en la subasta debe ser tomada como una oportunidad para revisar el camino elegido y buscar una solución que priorice el acceso a la vivienda.

“La Municipalidad de Junín todavía está a tiempo de encontrar una solución. Hay que gestionar, hay que golpear las puertas que haya que golpear y, sobre todo, hay que defender a los juninenses”, señaló.



Finalmente, Arata insistió en que el objetivo debe ser recuperar el sentido original del proyecto: que las viviendas puedan ser terminadas y destinadas a familias de Junín que necesitan acceder a su casa propia.

“No estamos hablando solamente de 149 viviendas. Estamos hablando de 149 familias, de 149 proyectos de vida y de una oportunidad que Junín no puede dejar pasar”, concluyó.

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