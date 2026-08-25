Retiraron el nombre de la Terminal de Ómnibus y colocaron el del shopping ALÓ

A horas de la inauguración de ALÓ!, el nuevo centro comercial de Junín, el Gobierno municipal decidió retirar la cartelería que identificaba a la Terminal de Ómnibus y reemplazarla por el nombre del flamante paseo comercial.

El cambio puede observarse sobre la fachada del edificio, donde permanecen las marcas de las antiguas letras que identificaron a la Terminal de Ómnibus de la ciudad. En su lugar, ahora se instaló la cartelería con el nombre “ALÓ”, correspondiente al nuevo centro comercial.

La modificación genera interrogantes sobre el criterio utilizado para intervenir la identificación de un edificio público y, particularmente, sobre la utilización de una construcción realizada con fondos públicos para incorporar la identificación de un emprendimiento de carácter privado.

Tal como se puede comprobar en el posteo publicado por Juan Fiorini, hoy interinamente indentende Junín, antiguamente esa edificación contaba con la identificación de la Terminal de Ómnibus.

El cambio también modifica la imagen que se observa desde la Ruta Nacional 7. Quienes ingresen a Junín por uno de los principales accesos de la ciudad ya no encontrarán en la fachada el nombre “Terminal de Ómnibus”, sino la denominación “ALÓ”.

La situación se produce en el marco de la apertura del nuevo centro comercial, que comenzó a funcionar este miércoles 26 de agosto en el predio de la Terminal, ubicado en la intersección de Ruta Nacional 7 y Avenida Circunvalación.

ALÓ! reúne propuestas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento, con la presencia de marcas locales y nacionales, además de una pista de patín y otras alternativas recreativas.