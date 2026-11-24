El movimiento Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí presentó una nota ante Vialidad Nacional para reclamar medidas urgentes que mejoren las condiciones de seguridad de la Ruta Nacional 5, en el corredor que conecta Luján con Santa Rosa, y advirtió sobre las deficiencias en el mantenimiento y la reiteración de accidentes fatales.

La presentación, fechada el 19 de noviembre y firmada por el ingeniero Oscar Potetti, fue dirigida a Daniela Hardouin, responsable de la supervisión de la concesión, y enviada con copia al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

El reclamo se produjo luego de los accidentes fatales registrados el 15 y el 17 de noviembre en Alberti y Carlos Casares, que dejaron como saldo dos personas fallecidas. A partir de esos hechos, la organización volvió a poner el foco en el estado de la infraestructura vial y en la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades.

Entre las principales falencias señaladas figuran sectores de pavimento fresado que permanecen sin terminar, reparaciones con desniveles, banquinas con vegetación que reduce la visibilidad, señalización deficiente y el intenso tránsito de camiones que circula por el corredor.

También reclamaron mayores controles sobre el transporte pesado, particularmente en lo referido al cumplimiento de las velocidades máximas, las distancias de seguridad y las extensas filas de camiones que dificultan las maniobras de sobrepaso y generan situaciones de riesgo.

En el documento, el movimiento solicitó una auditoría de las obras y del contrato de concesión, controles permanentes de tránsito, la identificación de los responsables técnicos y la habilitación de un canal directo para que los usuarios puedan denunciar irregularidades y problemas en la traza.

Otro de los planteos apunta a la revisión de las tarifas de peaje, al considerar que el transporte pesado tiene una incidencia significativa en el deterioro del pavimento y que esa situación debe contemplarse dentro del esquema de concesión.

Desde Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí sostienen que la seguridad vial no depende únicamente de la responsabilidad de los conductores, sino también de las condiciones de mantenimiento, conservación y fiscalización de la ruta.

El reclamo busca obtener respuestas antes del incremento del tránsito previsto para la temporada de vacaciones, con el objetivo de que se implementen medidas preventivas y evitar nuevas tragedias en uno de los corredores viales más transitados del interior bonaerense.