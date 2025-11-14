Reclaman más seguridad para el barrio La Celeste

El dirigente vecinal Hugo Cieri manifestó su malestar por las situaciones de violencia reiteradas que se dan en barrio La Celeste en los últimos tiempos.

En declaraciones a laverdad, Cieri indicó que desde su asunción al frente de la sociedad de fomento se vienen llevado adelante acciones de carácter preventivo, pero no son del todo suficientes y este tipo de hechos “complica” a los vecinos del lugar.

“Hay una bandita que se asentó sobre las vías, y que preocupa a la gente de bien, de trabajo, que hay en el barrio. Esta gente se empieza a agredir, a drogarse y a tirarse tiros entre ellos. Eso ya ha pasado, personalmente he ido a pedirles que paren con eso”, declaró Cieri a ese medio.

“Estamos trabajando con Lisandro Benito y gente de seguridad en este tema. Es una bandita que se armó en el último tiempo, se tirotean entre ellos y en el barrio hay chicos que juegan en la calle”, destacó el dirigente.

Cieri señaló que “las leyes no acompañan, porque la policía se los lleva y al rato ya están acá de nuevo. El complejo de 25 Viviendas que tenemos acá se usa para dormir, para robar, para drogarse. Las están desmantelando a las 25 viviendas, no están dejando nada. Mucha gente quiere hacer las cosas bien, son gente de trabajo, pero hay unas banditas a las que no les importa nada”.

El entrevistado subrayó que “el problema grave lo tenemos en ese asentamiento que se hizo sobre las vías, que se viene haciendo desde hace casi 10 años. Vengo haciendo reclamos ante Ferrocarriles para que limpien los cañaverales, pero no tengo respuestas en serio. El reclamo que hago es justo, no puede ser que escuchemos 20 o 30 tiros un sábado a la noche. La inseguridad es algo que nos preocupa y en lo personal me da bronca. Voy a dar una mano desde el lugar que ocupo ahora, pero con todo no puedo. La situación me sobrepasa, pero digo la verdad. Lo que estamos viviendo hoy es fea, angustiante. A todos los chicos los conozco, pero cuando están pasados de vueltas no reaccionan”.

Fuente laverdad