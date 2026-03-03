Tragedia en la Ruta 30: Un fallecido y varios heridos en un triple choque

Un fatal accidente de tránsito se registró este martes, alrededor de las 11:20 de la mañana, sobre la Ruta Provincial N° 30, a la altura del kilómetro 476, en cercanías del Cementerio Parque de la ciudad de Chivilcoy. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos de consideración.

La víctima fatal fue identificada como Rodolfo Marcelo López, de 52 años, quien era oriundo de la localidad de Rawson. López conducía un Volkswagen Gol (dominio FHR-143) al momento de la colisión frontal. Lo acompañaba Eliana Orellano, de 38 años, también domiciliada en Rawson, quien sufrió lesiones de gravedad y fue asistida por los servicios de emergencia.

La mecánica del accidente

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en el lugar, el choque se habría desencadenado cuando un Volkswagen Gol Trend, en el que se trasladaban dos menores de edad domiciliados en Chivilcoy, mordió la banquina. Esto provocó que el conductor perdiera el control del rodado, invadiendo el carril contrario e impactando de frente contra el vehículo en el que viajaban los vecinos de Rawson.

La violencia del impacto fue tal que el motor del Gol Trend se desprendió y terminó a varios metros de distancia. Posteriormente, una camioneta Volkswagen Amarok, guiada por Javier Mariano Alonso (residente de Chivilcoy), colisionó por alcance contra los vehículos ya accidentados, aunque Alonso no presentó lesiones de importancia.

Operativo de emergencia

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, ambulancias del SAME y efectivos de la Policía Vial de Chivilcoy, bajo las órdenes del comisario mayor Miguel Ángel Costa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de Mercedes, mientras que los peritos de la Policía Científica realizaron las tareas necesarias para determinar fehacientemente cómo ocurrió el trágico suceso.

Fuente y foto: La Razón de Chivilcoy