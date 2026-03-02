Fiorini mostró el inicio de clases en el Colegio Marianista y criticó el paro docente

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, se pronunció este martes en contra del paro docente y volvió a insistir en la necesidad de que la educación sea declarada servicio esencial. En contraste con la medida de fuerza que afectó a numerosas escuelas públicas, el jefe comunal compartió imágenes del Colegio Marianista de Junín, donde las clases se desarrollaron con normalidad.

“La educación es el punto de partida para el desarrollo, la igualdad y el futuro de nuestros chicos”, sostuvo Fiorini, al tiempo que remarcó que desde hace tiempo viene reclamando que el servicio educativo sea considerado esencial para evitar que quede “sujeto a disputas políticas o a conflictos permanentes”.

En ese sentido, planteó que si bien las diferencias salariales y laborales deben discutirse en los ámbitos correspondientes, “las familias y los docentes no pueden ser rehenes de esas tensiones”. Y agregó: “Todos los chicos tienen el mismo derecho a educarse y cada día sin clases es una oportunidad que se pierde y que no vuelve”.

El intendente interino sostuvo que desde el Municipio apuestan al diálogo y a la responsabilidad como herramientas para resolver los conflictos, pero subrayó que la prioridad deben ser los alumnos. “Desde Junín creemos en el diálogo, en la responsabilidad y en poner a los alumnos primero. Gobernar es justamente eso: ordenar prioridades y sostener lo importante”, afirmó.

Las declaraciones se dan en el marco de una jornada de paro convocada por gremios docentes en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales, una medida que generó impacto dispar en los distintos distritos bonaerenses y volvió a abrir el debate sobre la continuidad de las clases en medio de los conflictos sectoriales.

