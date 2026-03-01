El PRO renovó autoridades en la provincia: Pablo Petrecca tendrá la vicepresidencia primera

El PRO bonaerense cerró filas y definió la continuidad de su conducción. Este sábado quedó formalizado el acuerdo interno para que Cristian Ritondo siga al frente del partido en la provincia de Buenos Aires, acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vicepresidenta, y por Pablo Petrecca en la vicepresidencia primera. Los tres renovarán sus cargos por un nuevo mandato.

La definición se selló a través de una lista única, reflejo de un consenso que incluyó a los principales referentes del espacio en el territorio bonaerense, entre ellos Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Néstor Grindetti.

La nueva conducción cuenta además con el respaldo de los diputados nacionales del PRO por la provincia Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza, y de los jefes de bloque en la Legislatura bonaerense, Alejandro Rabinovich en Diputados y el propio Petrecca en el Senado.

En el armado también quedaron representados intendentes y dirigentes de las distintas secciones electorales, con presencia de jefes comunales como Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Javier Martínez (Pergamino), Sebastián Abella (Campana), Jorge Etcheverry (Lobos), María José Gentile (9 de Julio) y Juan Fiorini (Junín), además de concejales y referentes territoriales.

Desde el partido señalaron que la nueva etapa apunta a consolidar el trabajo político y territorial en la Provincia, fortalecer la estructura en cada municipio y proyectar una alternativa de gobierno. “Esta renovación es una muestra de madurez y responsabilidad. Decidimos privilegiar la unidad para enfocarnos en lo que realmente importa: ofrecerle a los bonaerenses una propuesta seria y preparada para gobernar”, afirmó Ritondo.

En la misma línea, sostuvo que el desafío pasa por “ordenar la Provincia, mejorar la seguridad, la educación y generar empleo”, y remarcó que el espacio cuenta con experiencia de gestión y equipos en todo el territorio.

Por su parte, Martínez destacó el rol de los intendentes del PRO y aseguró que “donde gobernamos se vive mejor”, al tiempo que llamó a consolidar el partido en toda la Provincia. “Somos parte de una nueva generación que va a construir una alternativa al kirchnerismo”, concluyó.