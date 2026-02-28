Petrecca respaldó la polémica reforma laboral y la consideró “un primer paso necesario”

El senador provincial del PRO y actual intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, expresó su respaldo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional y aseguró que la iniciativa representa “un primer paso necesario” para modernizar el sistema de trabajo en Argentina.

A través de sus declaraciones, el dirigente sostuvo que el marco normativo vigente se encuentra desactualizado. “Las leyes laborales que hoy rigen en Argentina son de 1975. Como consecuencia, tenemos récord de informalidad, pérdida de competitividad y cada vez menos empresas”, afirmó al justificar la necesidad de avanzar en cambios en la legislación.

En ese sentido, Petrecca consideró que la reforma apunta a adaptar el mundo del trabajo a los nuevos desafíos económicos y productivos. Según explicó, la iniciativa busca modernizar las relaciones laborales y generar condiciones que favorezcan el desarrollo del empleo formal y la actividad empresarial.

No obstante, el senador provincial reconoció que las modificaciones planteadas no resuelven todos los problemas del sistema laboral, aunque valoró el avance como un punto de partida. “Falta mucho, pero es un primer paso necesario”, concluyó.