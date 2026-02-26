400 trabajadores más a la calle: Cerró la fábrica que producía Sancorito y Shimmy

Sigue el cierre, quiebre y despidos en empresas argentinas. 30 mil por día, más de 275 mil en dos años de gestión Milei. Esto es un industricidio.

A los resonantes casos del cierre de neumáticos Fate que dejó 900 trajabadores en la calle, y el cese de la industrialización de la cerveza Corona en la planta que Quilmes tiene en Zárate, se sumó la confirmación por parte de la Justicia comercial de la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA).

La compañía era la responsable de elaborar bajo la licencia SanCor, las reconocidas marcas de yogures y postres como Sancorito, Shimmy, Yogs, Primeros Sabores, Sublime y Vida.

La medida deja sin trabajo a aproximadamente 400 empleados, profundiza la crisis que atraviesa el sector lácteo argentino -tal el caso de Lácteos Verónica- y representa el cierre definitivo de las instalaciones y la liquidación de activos de la empresa.

Lo que queda…

El fallo dictado por el juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial N° 29, incluye la inhibición general de bienes y el embargo de fondos de la empresa.

ARSA operaba dos plantas: una en Arenaza, partido de Lincoln de la provincia de Buenos Aires -con 180 trabajadores-, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con 200 laburantes.

Según el sitio Mundo Gremial, desde la empresa se atribuyó la quiebra al contexto económico general, con caída del consumo interno, inflación, aumento del costo de la leche cruda, subas salariales, devaluaciones y el impacto de programas de control de precios implementados en 2023.

Referentes del sector lácteo señalaron además problemas estructurales de gestión y la imposibilidad de reordenar pasivos o atraer inversores durante el concurso preventivo.

Las plantas venían operando con actividad intermitente desde 2023, con atrasos salariales, suspensiones, conflictos por falta de pago a proveedores y servicios, cortes de energía y paralizaciones por endeudamiento.

El cierre representa la salida del mercado de estas marcas históricas que eran un clásico desde hace años de las góndolas de los supermercados de nuestro país.

Fuente diarioregistrdo