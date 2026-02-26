Sarmiento recibe a Unión (SF)

Sarmiento y Unión de Santa Fe se enfrentan por el interzonal de la séptima jornada del Torneo Apertura, este jueves a las 17.15 horas, en el Estadio Eva Perón, con el arbitraje de Daniel Zamora.

El Verde (seis puntos) vuelve a ser local luego de dos fechas como visitante en las que fue derrotado (Huracán y Estudiantes) y no contará con Lucas Suárez, quien salió del juego ante el Pincha y arrastra una sobrecarga en el sóleo. Su lugar seguramente lo ocupará Yair Arismendi y ese sería el único cambio para intentar regresar a la victoria y mantener el invicto en Junín ya que ganó en las dos presentaciones en el Eva Perón (Banfield y Atlético Tucumán).

Por el lado del visitante, viene de vencer a Aldosivi por uno a cero, llegó a los ocho puntos, pero tiene el mismo problema cuando sale de Santa Fe, debido a que no consiguió puntos ante Lanús ni Central Córdoba. Para esta ocasión, Leonardo Madelón mantiene una duda en la mitad del campo: Brahian Cuello o Franco Fragapane.

Estreno: Con motivo del 115 aniversario del club, Sarmiento presetará una camiseta especial que se difundió a través de las redes sociales.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Arismendi; Julián Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Eva Perón.