Importante incendio de vivienda en la intersección de Primera Junta y Jean Jaures

Momentos de alarma se vivieron esta mañana en el sector de Primera Junta y Jean Jaures, cuando una columna de humo alertó a los vecinos sobre un incendio que se desarrollaba en una propiedad de la zona.

Alrededor de las 10:10 hs, el personal del Cuartel de Bomberos de Junín acudió al lugar, constatando que se trataba de un incendio declarado en una vivienda. De inmediato, se iniciaron las maniobras de ataque para evitar que el fuego tomara mayores proporciones.

El operativo

Dada la magnitud del siniestro, fue necesaria la intervención de dos unidades: un móvil operativo a cargo del Comisario Inspector Rodrigo Agnone y una unidad cisterna de abastecimiento comandada por el Teniente 1° Paolo Del Gesso.

Los efectivos trabajaron en varios frentes:

Extinción: Se utilizó una línea devanadera para sofocar las llamas.

Abastecimiento: El móvil cisterna garantizó el flujo de agua necesario para el combate directo.

Seguridad: Se confirmó que no había moradores en el interior al momento del inicio del fuego, descartando así víctimas o personas heridas.

Tareas de remoción

Tras lograr el control del foco ígneo, los bomberos procedieron a las tareas de remoción y enfriamiento de los materiales afectados, buscando detectar puntos calientes y asegurar la estructura para evitar posibles derrumbes o reinicios del fuego.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, las cuales serán materia de peritajes por parte del personal especializado.