Teléfono para Fiorini: El Gobierno lanzó un sitio web para denunciar tasas municipales

El Gobierno nacional creó una página web para que los ciudadanos de todo el país puedan reportar voluntariamente las tasas que cobra cada municipio. En Junín, el cobro desmedido de tasas es una constante y la oposición desde hace tiempo viene advirtiendo esta situación. El caso más paradigmático es el de la tasa al combustible.

El link es www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales y es de acceso directo sin necesidad de registración previa. Allí se podrán reportar las tasas que impone cada municipio, divididas en: tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercado.

La intención del Gobierno es que se complete ese listado con alguna tasa que no haya sido incorporada. La publicación fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales.