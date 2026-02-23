Inseguridads: Golpearon brutalmente a un hombre de 89 años para robarle en su casa

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Junón cerca de las 4:30 de la madrugada.

Según publica junin24, a esa hora se libró un alerta a personal policial para que concurriera a un domicilio ubicado sobre calle Vicente López y Planes donde había una persona que había sido golpeada y necesitaban la presencia de uniformados y del servicio de emergencias médicas.

Una ambulancia del SAME concurrió a asistir a la víctima – un hombre de 89 años– luego se resolvió el traslado a un centro de salud en el que permanecería actualmente internado.

Trascendió que en el domicilio vive una pareja de adultos mayores, víctimas ahora de delincuentes que por poco o mucho que se puedan llevar, atacan a riesgo de terminar cobrándose una víctima.

Fuente junin24