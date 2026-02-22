Uber ya quedó habilitada para operar en Junín y la región, luego de que la aplicación comenzara a estar disponible para los usuarios, marcando su desembarco formal en la ciudad. La plataforma abrió el registro para conductores interesados en prestar servicio, en el marco de su expansión en distintas localidades del país.

Según se informó, la app ya puede descargarse y utilizarse, aunque el sistema aún se encuentra en una etapa inicial de implementación. En este contexto, la empresa comenzó a sumar choferes para poner en funcionamiento el servicio de manera progresiva, mientras avanza el proceso de incorporación y validación de conductores.

La llegada de la plataforma generó expectativas y debate en distintos sectores vinculados al transporte local, tanto por el impacto en la movilidad urbana como por la competencia con los servicios tradicionales. Se espera que en las próximas semanas el sistema alcance plena operatividad a medida que se incorporen más conductores.