Concesionan la Ruta 7: Tendrá 4 nuevos peajes y un aumento del 246%

En medio de la polémica planteada por la medición del IPC y los alcances de la reforma laboral, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en marcha la tercera etapa de la privatización vial con el llamado a licitación de cuatro tramos de rutas nacionales con peaje que atraviesan las zonas productivas de Buenos Aires (incluido Junín), La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La nueva ronda de concesiones abarca un total de 2.557 kilómetros que, debido a las medidas de ajuste implementadas en el sector de obras públicas e infraestructura vial, prácticamente no han tenido inversiones en arreglos y mantenimientos desde el inicio de la administración de Javier Milei.

Al igual que las primeras concesiones ya adjudicadas de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria y la licitación en curso de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa, la nueva convocatoria a operadoras privadas contiene cuatro puntos salientes:

-Un aumento del 60% en la cantidad de estaciones de cobro de peajes.

-Nuevos peajes de referencia entre 161% y 262% más caros que los valores que cobra actualmente la concesionaria estatal Corredores Viales.

-Ninguna garantía de continuidad laboral para el personal que hoy está trabajando en los tramos a transferir.

-Una ayuda estatal clave para facilitar el armado de ofertas por medio del Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), que les permitirá a las constructoras interesadas en el negocio garantizar el repago de los créditos y aportes económicos que reciban de bancos y financiadores privados.

Ruta 7

Por medio de la resolución 112/26, Caputo habilitó a Vialidad Nacional a poner primera con la licitación de los siguientes tramos de rutas con peajes:

-Mediterráneo: comprende 672 kilómetros de la ruta nacional 7 desde Luján hasta el límite de Córdoba y San Luis y de la RN 35 desde Vicuna Mackena hasta Santa Catalina en la provincia de Córdoba. Actualmente.

En esas trazas funcionan tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackena.

Cuando pasen a manos privadas se sumarán cuatro nuevas cabinas de cobro en: Chacabuco, Rufino. Laboulaye y Malena.

El valor tope de peaje para un automóvil que podrán cotizar las empresas oferentes en cada cabina quedó fijado en $ 4.500, un 246% más que la tarifa de $ 1.300 que pagan actualmente los usuarios.

Otros tramos de la licitación

-Puntano: abarca 720 kilómetros de la RN 193 entre Zárate y Solís y de la RN 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes, donde existen cuatro estaciones de peaje en Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. Con la nueva concesionaria privada se añadirán otras cuatro en Maguire, Hugues, Canals y Reducción. En este caso, el peaje tope que establecieron los pliegos, de $ 4.100 para la categoría 2 (automóvil), resulta un 215% más elevado que la tarifa actual de $1.300.

-Portuario Norte: 528 kilómetros de la RN 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso del Gran Rosario A-008 y el tramo de la ruta 33 que une Rosario con Trenque Lauquen. Actualmente hay una sola estación de peaje en Lagos, sobre la RN 9, y es el tramo que más cabinas nuevas va a incorporar: serán cinco y se ubicarán sobre la traza de la RN 33 en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. La tarifa básica tope de un auto que podrán pedir las empresas oferentes para cada cabina de peaje trepa a $ 4.705, un 262% más que el valor actual de $ 1.300 que Corredores Viales cobra a los usuarios de esas rutas.

-Portuario Sur: 637 kilómetros de la RN 9 que va de Campana a San Nicolás y de la RN 188 de San Nicolás a Realicó. Cuenta ahora con dos estaciones de peaje en Zárate y Junín y pasará a tener, una vez transferido a manos privadas, tres cabinas más en las localidades de De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé. El peaje actual de $ 1.300 que abona un auto en cada estación de cobro puede subir hasta un 161% y alcanzar el nuevo tope fijado en los pliegos, de $ 3.400.

La presentación de las ofertas quedó pautada para el 7 de mayo mediante el mecanismo de doble sobre. En el 1, las empresas tendrán que mostrar sus antecedentes técnicos y financieros y adjuntar las garantías requeridas. En el 2, cotizarán la tarifa de peaje que quieren cobrar para ejecutar las obras y ganar plata.

Entre las que pasen el filtro de antecedentes y garantías, ganarán las concesiones en juego las empresas que pidan el peaje más bajo de la tarifa tope fijada para cada tramo. En caso de que todas las competidoras soliciten la tarifa tope, la ganadora será la que pida la menor cantidad de años de contrato por debajo del plazo máximo de concesión estipulado en tres décadas.