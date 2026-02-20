La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Reforma Laboral

Con esta votación, que contiene modificaciones en el texto que aprobaron los Senadores, continuará en el Congreso de la Nación Argentina el tratamiento legislativo de una de las principales iniciativas del oficialismo, que busca modificar el régimen laboral vigente con el objetivo declarado de “fomentar el empleo formal y promover la inversión”.

Desde el oficialismo celebraron el resultado y afirmaron que “esta ley es un paso fundamental para modernizar el sistema laboral argentino y facilitar la generación de empleo”. Además, sostuvieron que la norma permitirá “dar mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores”.

La aprobación de la reforma generó fuertes cuestionamientos por parte de bloques opositores, cuyos legisladores advirtieron que la iniciativa “implica una flexibilización que debilita derechos laborales”.

En tanto, la Confederación General del Trabajo reiteró su rechazo a la medida y aseguró que “esta ley representa un retroceso en materia de protección laboral y afectará las condiciones de los trabajadores”.

En las inmediaciones del Congreso también se registraron movilizaciones de organizaciones sindicales, sociales y políticas que expresaron su oposición al proyecto mientras se desarrollaba la sesión.

Los principales cambios que introduce la nueva ley

Entre los puntos centrales de la reforma laboral sancionada se destacan:

Cambios en el sistema de indemnizaciones por despido.

Modificaciones en los períodos de prueba.

Nuevos esquemas de contratación laboral.

Incentivos para la registración de trabajadores no registrados.

Nuevos mecanismos para la resolución de conflictos laborales.

Pasadas las 0 hs y tras más de 10 horas de debate se procedió a la votación que finalizó con 135 votos a favor de la reforma y 115 votos en contra.