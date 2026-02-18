ATUNNOBA se reunió con el rector de la UNNOBA y anunció su adhesión al paro de la CGT de este jueves

En una jornada marcada por la intensidad de la agenda gremial y universitaria, el Secretario General de ATUNNOBA, Jorge Mendoza, junto a Cristina Granero, Marcela Durán y Gustavo Lazarte, miembros de comisión directiva, mantuvieron una reunión clave con el Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Guillermo Tamarit, acompañado por la Secretaria General de la casa de altos estudios, Mariana Passaello.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede del Rectorado, las autoridades sindicales y de la casa de altos estudios, analizaron la crítica situación del sistema universitario nacional. Mendoza y Tamarit coincidieron en la urgencia de que el Gobierno Nacional aplique de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario, tal como fue sancionada por el Congreso.

"Coincidimos plenamente con los aspectos señalados por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Es imperioso que se garantice el presupuesto para el funcionamiento de las casas de altos estudios, los salarios de docentes y NoDocentes, el bienestar estudiantil y la investigación científica", detalló Jorge Mendoza al término de la reunión.

Adhesión al Paro General de la CGT

En paralelo, ATUNNOBA confirmó su adhesión total al paro general de 24 horas convocado por la CGT para este jueves. La medida de fuerza se realiza en coincidencia con el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde la entidad gremial, alineada con la postura de la federación madre, FATUN, advirtieron que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo no representa una modernización, sino un "retroceso profundo" que vulnera derechos individuales y colectivos. "El proyecto ataca a las y los trabajadores e impulsa una transferencia de recursos desde quienes trabajan hacia los sectores empleadores", señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, desde la entidad sindical conducida por Jorge Mendoza, se anunció la adhesión e invitación a la comunidad juninense y sus instituciones intermedias, a sumarse a una convocatoria que se realizará a las 10 en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Junín contra la reforma laboral.

Solidaridad por los despidos en FATE

Finalmente, ATUNNOBA se hizo eco de la preocupación de FATUN ante el deterioro del entramado productivo nacional, expresando su profunda solidaridad con los 900 trabajadores despedidos tras el cierre de la planta de neumáticos Fate. "Defendemos el trabajo digno y la industria nacional como herramientas fundamentales para garantizar la justicia social", concluyeron desde el gremio NoDocente.

Bajo las consignas de Unidad, Solidaridad y Organización, ATUNNOBA ratifica que este jueves los trabajadores universitarios de la región se sumarán a la medida de fuerza nacional en defensa de sus derechos y del futuro de la Universidad Pública.