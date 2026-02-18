Cerca de 1000 despidos en Fate: “Hace 20 años trabajo acá. Estoy triste y angustiado"

Momentos de tensión se viven en la fábrica neumáticos Fate, luego de que la empresa decidiera cerrar desde este miércoles la producción en San Fernando y despedir a casi 1000 empleados. En ese marco, varios de ellos aseguran que se enteraron de la noticia cuando llegaron a sus puestos de trabajo y vieron un cartel del anuncio en una reja, por lo que decenas de trabajadores se reunieron esta mañana en la entrada del predio y denuncian cruces con la Policía.

“Hoy nos encontramos con la noticia a las 6 de que la planta estaba cerrada y que cesa la actividad productiva a nivel general. Queda afuera la gente de Fate y la tercerizada. Dicen que nos van a pagar la indemnización en tiempo y forma, pero la situación es complicadísima porque afecta a un montón de familias”, advirtió un empleado, que prefirió no decir su nombre, en diálogo con radio Mitre.

Tras ello, habló de una actividad económica que no repunta desde el inicio del gobierno de Javier Milei y de una competencia con los productos chinos que dejan en desventaja a la industria argentina en términos de precios y costos. “Es algo que viene sucediendo en el país por la política económica de este gobierno. El país no está bien. Nosotros producimos algo acá pero con la liberación de las importaciones es imposible competir con los niveles de producción que tiene China”, sostuvo.

Y luego comentó, angustiado: “Hace 20 años trabajo acá. Estoy triste y angustiado. Todos lamentamos esta situación. Estamos esperando a ver qué información sale. Dónde vamos a trabajar es el tema de todos los compañeros. Somos cerca de 1000″.

Otro empleado, que hace 15 años forma parte de Fate, expresó: “1000 familias van a quedar en la calle. Fabricábamos 12.000 neumáticos al día pero últimamente nada porque hace un mes estamos cerrados ya que le dieron vacaciones a todo el turno. Hasta ayer nadie sabía nada. Nos venían diciendo que la situación estaba mal; que si no mejoraba, algo iba a pasar”.

En línea con su compañero, se lamentó por la falta de oportunidades laborales en el rubro. “Tengo dos hijos. Hay que salir a buscar laburo de vuelta. No hay laburo en ningún lado, todas las fábricas están igual. Hay que salir a hacer Uber [como conductores de aplicación], como otros compañeros, no queda otra”.

En tanto, en diálogo con LN+, Sebastián Tesoro, operario de producciones de Fate, brindó una entrevista desde el techo de uno de los complejos de la fábrica, en medio de la tensión en la entrada del predio de San Fernando por la protesta de los empleados despedidos. “Nos enteramos hoy temprano por un comunicado. Quedamos en la calle sin sustento económico. Hubo represión hace una hora de la Policía de la Provincia con balas de goma. Estamos dentro de la planta denunciando la situación y peleando por puestos de trabajo”, indicó Tesoro.

Además, denunció que no hubo un aviso previo que anticipara el cierre y los despidos, y que tras los balazos de goma se llevaron detenido al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo. Según indicó el Ministerio de Seguridad bonaerense a LA NACION, la Policía lo retuvo por “turbación de la propiedad”, ya que junto a otros 15 empleados cortaron un alambrado para entrar a la planta. El gremialista ya fue liberado.

“Denunciamos a la Policía de la Provincia que militarizó todo el predio. La ilegalidad la llevó adelante la empresa despidiéndonos por medio de un comunicado. Vamos a pelear por nuestro trabajo llevando adelante todo el plan de acción. Seguro haremos una asamblea para ver qué hacemos. De acá no nos vamos a mover. Somos alrededor de 15 trabajadores [dentro de la fábrica]. No generamos ningún tipo de violencia”, afirmó Tesoro y aseguró que hace 14 meses no hay aumentos salariales.

El mensaje desde el techo

A través de un video que difundieron en redes sociales, algunos trabajadores hablaron desde el techo de la fábrica. “Nos encontramos con el cartel en la puerta. Argumentaron la situación de crisis por la importación de neumáticos. Llamamos a todos los trabajadores de Fate para defender nuestros puestos de trabajo”, dijeron.

“Fate no tiene ninguna crisis. El grupo Madanes [del empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la empresa] tiene un holding. Estamos dentro y vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta que sea los puestos de trabajo”, advirtieron.

El cierre y el comunicado

Tal como publicó LA NACION, fuentes de la empresa indicaron que el empresario Madanes Quintanilla -dueño de Fate- concentrará sus esfuerzos ahora en los negocios energéticos que lleva adelante con Aluar, otra de sus compañías insignia. No se definió aún qué se hará con el terreno de 40 hectáreas de San Fernando.

En la empresa aseguraron además que se pagarán todas las deuda a la red de proveedores y las indemnizaciones a los trabajadores que sean despedidos.

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", dice el comunicado enviado por los voceros de la empresa y que fue instalado en la entrada del predio.

“A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”, indica y luego completa: “Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, marca el texto sobre la apertura comercial que impulsa el Gobierno desde 2024.

