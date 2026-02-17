Transporte Automotores La Plata dejará de funcionar entre La Plata y Junín

Un hito en el transporte terrestre bonaerense está a punto de concretarse este 19 y 20 de febrero: la empresa Plusmar asumirá los recorridos que durante más de seis décadas prestó la histórica TALP (otrora llamada “La Costera”, el “338”, y hace mucho tiempo el Reconquista) entre La Plata y distintos destinos del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La transición marcará un punto de modificación en la conectividad del interior bonaerense, donde localidades como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Suipacha y Lincoln mantuvieron durante generaciones su vínculo con la capital provincial a través del mencionado Transporte Automotor La Plata (TALP).

Se cerrará una etapa histórica en el transporte bonaerense

La decisión de Unión Platense, empresa controlante de TALP, de retirarse del servicio tradicional abre un ‘escenario de cambios’ que se resuelve con la llegada de Plusmar.

Desde el 20 de febrero, esta otra firma se hará cargo de los recorridos y anticipó que buscará incrementar frecuencias y modernizar las unidades, incorporando coches de última generación con opción de cama ejecutivo.

Desde la nueva operadora señalan que los valores de los pasajes (al menos por ahora) se mantendrán en línea con las tarifas vigentes, aunque la expectativa de los usuarios del interior norte oeste bonaerense va más allá del boleto.

En los últimos años se multiplicaron los reclamos por irregularidades y deficiencias en el servicio interurbano, por lo que el desembarco de Plusmar abre interrogantes sobre la calidad y regularidad de las prestaciones.

Plusmar ampliará su presencia en la Provincia

Con fuerte presencia en distintos corredores provinciales y nacionales, Plusmar suma, entonces, un tramo estratégico que conecta el esa área de la Provincia con su capital, La Plata.

La ampliación representa un movimiento llamativo en el entorno del presente, cuando el transporte ferroviario de pasajeros atraviesa dificultades y no ofrece alternativas consolidadas en varios distritos del interior.

Para miles de vecinos y vecinas, el colectivo de larga distancia es más que un medio de traslado, porque se transforma en la vía por excelencia para acceder a estudios universitarios, atención médica especializada, trámites administrativos y oportunidades laborales en la capital provincial.

Por eso, cualquier modificación que vaya a realizarse en el futuro en las frecuencias o en los recorridos impacta de manera directa en la vida cotidiana.

Fuente infocielo