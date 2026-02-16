Gran triunfo de visitante de Argentino frente de Peñarol

Argentino de Junín, equipo que dirige Adrián Capelli, se quedó con el triunfo por 74 a 69 ante Peñarol, en Mar del Plata. Desde el inicio, la visita mostró mayor firmeza. A falta de dos minutos para el cierre del primer cuarto, Argentino se adelantó 19-12 y terminó de consolidar esa diferencia para cerrar el parcial arriba 24-19.

El segundo segmento fue más equilibrado. Peñarol encontró respuestas ofensivas en Al Thornton, quien aportó 13 puntos en ese tramo para sostener al equipo y llegar a igualar el marcador. Sin embargo, Argentino volvió a mostrarse más sólido en los minutos finales y se fue al descanso largo en ventaja, 39-34.

El tercer cuarto mantuvo la paridad. El conjunto marplatense logró pasar al frente por primera vez en el partido a falta de un minuto para el cierre, cuando se colocó 53-52. No obstante, la visita respondió y el parcial terminó igualado en 54.

En el tramo decisivo Argentino supo sostener la ventaja ante el intento de remontada de Peñarol. El local dispuso de una salida ofensiva cuando caía por tres puntos y restaban apenas cuatro segundos, pero no logró poner la pelota en juego. En la acción siguiente, Frontera sentenció el resultado desde la línea de tiros libres para decretar el definitivo 74-69 y conseguir así su cuarta victoria en la presente temporada de La Liga Nacional.