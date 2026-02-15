Turismo en Junín: La tasa ocupacional fue menor a la de 2023

Mientras el municipio de Junín sigue promocionando el Parque Natural Laguna de Gómez y el "boom turístico" gracias a la gestión de los intendentes Pablo Petrecca - Juan Fiorini, ahora se conocieron números oficiales respecto a la ocupación en la ciudad.

Según estadísticas oficiales, en enero de 2023 hubo una ocupación mayor respecto a la de este 2026, donde el agua, los deportes acuáticos y el barigüí volvieron a ser protagonistas.

En 2023, con la mitad de la Laguna de Gómez sin agua por la sequía, la tasa ocupacional fue del 75,91 %; mientras que en este 2026, primero del interinato de Fiorini, fue del 72,9%.

Suspensión de actividades

A esta menor ocupación se le sumó la suspensión de actividades para atraer el turismo. Los organizadores de un evento que se iba a realizar el sábado 14 en el Parque Natural Laguna de Gómez, Gran Encuentro Folclórico,a partir de las 17 horas en el establecimiento Bar Laguna Ranch, ubicado en Laguna de Gómez, "ha debido ser suspendido por indicaciones del Municipio de Junín".

"Cabe destacar que el pasado 30 de enero enviamos una nota al intendente Juan Fiorini informando sobre la realización del evento y, en paralelo, iniciamos el expediente municipal Nº 4059-286/2026-0 para tramitar la habilitación correspondiente. Durante todo este tiempo mantuvimos diálogo con distintos funcionarios municipales para coordinar aspectos vinculados a la seguridad y al turismo, recibiendo siempre manifestaciones de apoyo", agregaron en la nota de prensa.

"Hacemos esto porque amamos la música, el encuentro, el compartir con amigos y generar nuevos vínculos. Porque queremos a Junín y porque sentimos un profundo cariño por la Laguna. Lamentamos que el Municipio no tenga la misma mirada», agregaron en el comunicado concluyendo que «finalmente, a las miles de personas que se comunicaron en estos días para acompañar la propuesta, queremos decirles que vamos a seguir insistiendo. Y si Junín no nos abre las puertas, buscaremos hacerlo en otra ciudad que sí decida apostar al turismo y a la cultura".

Info oficial

Desde el Municipio recordaron que toda la información estadística, que incluye la cantidad de visitantes y los indicadores económicos del sector, se encuentra disponible para vecinos y comerciantes en el sitio oficial www.junin.tur.ar. Esta herramienta permite que los actores del sector turístico puedan planificar sus inversiones y servicios basados en datos reales de consumo.





