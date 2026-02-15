Vandalismo en el centro juninense: "Armamos estrategias para trasladar a un niño a un hogar fuera del territorio"

La situación en el centro de Junín ha alcanzado un punto de alta tensión debido a reiterados hechos de vandalismo, robos y agresiones, presutamente protagonizados por un grupo de menores de edad.

Los comerciantes, nucleados a través de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), exigen una respuesta inmediata que incluya una mayor presencia policial y el compromiso de la Justicia.

Los comerciantes reportan roturas de vidrieras, robos bajo modalidades de "piraña", agresiones a clientes y situaciones de amedrentamiento que vienen ocurriendo desde hace meses.

Al respecto, la presidenta de la cámara, Marianela Mucciolo, fue contundente al describir un panorama que se agravó en los últimos dos meses: "Hay casos de rotura de vidrieras y situaciones de violencia que preocupan. Detrás de una vidriera rota hay un comerciante y una familia que debe seguir trabajando".

Y agregó, "Necesitamos más policías en los centros comerciales. Herramientas como Ojos en Alerta son valiosas, pero el personal policial en la calle es fundamental", adelantó en una entrevista con el programa informativo de Canal 10 de Junín.

Desde el Gobierno de Junín, la secretaria de Desarrollo Humano, Melina Fiel, detalló la complejidad del abordaje desde el Sistema de Niñez. La funcionaria aclaró que el municipio trabaja sobre diez casos puntuales detectados en el centro, pero se topa con barreras legales insalvables: "El sistema tiene limitaciones. No podemos tomar a un niño del centro y encerrarlo. Si el menor no quiere ingresar a una institución, la Justicia no puede ordenar el ingreso si no está su voluntad".

Fiel subrayó -en declaraciones a Canal 10 de Junín- que, aunque el Instituto Legarra reabrió sus puertas en enero para brindar alojamiento, el régimen es de "puertas abiertas" por ley nacional. "Muchas veces armamos estrategias para trasladar a un niño a un hogar fuera del territorio y, si al llegar el menor no quiere entrar, lo tenemos que traer de vuelta a la ciudad", ejemplificó.