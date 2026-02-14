Alerta Amarilla en la Laguna de Gómez por la presencia de cianobacterias

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, continúa trabajando con los municipios que poseen cuerpos de agua para avanzar en la detección de posibles floraciones de cianobacterias y así mejorar la prevención hacia la comunidad.

En ese sentido y tras la última actualización, se conoció que la Laguna de Gómez se encuentra en Alerta Amarilla, según los resultados que arrojó la inspección en 3 lugares específicos: "Puesto alquiler kayak", "Museo MUMPA" y "Espigón".

Qué implica la "Alerta Amarilla"

AMARILLO: Riesgo Bajo

Cianobacterias presentes, pero en niveles inferiores a los de una floración.

En la Provincia de Bs As, hemos visto que las cianobacterias forman floraciones de diferentes tipos:

En ríos o arroyos: En el agua se ven pequeñas rayas o manchas verdes o están dispersas en el agua.

En lagunas: Se observa el agua turbia y/o de color que tiende a verdoso

Información actualizada Provincia de Buenos Aires mapa cinobacterias lagunas bonaerenses