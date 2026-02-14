Reclamo del municipio de Alem al gobierno nacional por baches en la ruta nacional 7

La Municipalidad de Leandro N. Alem emitió un comunicado urgente dirigido a todos los conductores que transitan por la Ruta Nacional N° 7. El foco de mayor riesgo se encuentra actualmente en el tramo conocido como la "bajada de Don Braulio", donde el asfalto presenta un deterioro avanzado que pone en serio peligro la integridad de los vehículos y la vida de las personas.

Según informaron desde el Palacio Municipal, la calzada cuenta con numerosos baches de gran tamaño, lo que obliga a quienes circulan por la zona a realizar maniobras bruscas o reducir drásticamente la velocidad, aumentando el riesgo de colisiones, especialmente durante la noche o en días de lluvia.

Reclamos ante Nación

Ante la falta de respuestas y el agravamiento del estado de la ruta, el Municipio tomó cartas en el asunto desde el plano administrativo. Se confirmó que ya se cursaron las notas correspondientes tanto a Corredores Viales como a Vialidad Nacional, los organismos responsables del mantenimiento y la transitabilidad de esta arteria federal.

En el comunicado, la gestión local calificó como "pésimo" el estado de mantenimiento, subrayando que la desidia estatal en este sector neurálgico afecta no solo a los vecinos del distrito, sino a todo el flujo logístico y comercial que atraviesa la región.

Recomendaciones para conductores: