Condenaron a 5 años de prisión al chofer de camión perteneciente a una empresa juninense, interceptado con droga en Tierra de Fuego

La resolución fue adoptada por la Dra. Mariel Borruto, jueza federal de Garantías de Río Grande, en el marco de un acuerdo formalizado entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Oficial Federal.

El conductor, Luis Mompardo fue considerado autor penalmente responsable del delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, detalla el portal junu24.

Si bien el chofer del vehículo no es oriundo de nuestra ciudad, sí el transporte que vale destacar, nada tuvo que ver con el traslado de los estupefacientes.

Cabe recordar que durante el operativo en el que fue interceptado el vehículo, personal de Gendarmería, tras requisar el camión, procedió al secuestro de prácticamente 11 kilogramos de cocaína y cerca de 200 pastillas de éxtasis.

El hombre quedó detenido en la Unidad 1 de Río Grande a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria federal.

