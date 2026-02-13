Kicillof inauguró una obra fundamental para mitigar inundaciones en el norte bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de un puente vehícular sobre el río Luján. Es el tercero que se construye en los últimos años y conecta a las localidades de Jáuregui y Open Door. El impacto hídrico de la obra.

“Es una obra histórica que trae tranquilidad a las familias que durante años vivieron con la angustia de perder sus recuerdos y sus bienes cada vez que llovía”, destacó Kicillof durante el acto. El puente de hormigón tiene una calzada de 76,5 metros de largo y 8 metros de ancho, con dos carriles y defensas vehiculares y reemplaza a la antigua estructura de una sola mano que limitaba la circulación y funcionaban como un tapón que generaba desbordes de agua.

La obra se enmarca en la Etapa II de la ampliación y mejoramiento del tramo medio del Río Luján, un megaproyecto de infraestructura que la Provincia lleva adelante con una inversión actualizada de $116.674 millones. Estas intervenciones, que abarcan 42 kilómetros de extensión, tienen como objetivo adecuar el cauce para aumentar la capacidad de escurrimiento, prevenir desbordes y mitigar el impacto de las inundaciones en beneficio de 1,5 millones de bonaerenses de seis municipios de la cuenca.

“Mientras el Gobierno Nacional abandona todas las obras de infraestructura, nosotros hacemos un esfuerzo inmenso para sostener la inversión pública en Luján y en toda la provincia”, destacó el gobernador.

Inauguración de un centro de salud y entrega de patrulleros

Antes de presentar el puente nuevo, Kicillof y toda su comitiva estuvieron en el barrio Luchetti inaugurando un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El edificio demandó una inversión de $1.319 millones y tiene con seis consultorios (cuatro de atención general, uno odontológico y otro ginecológico), vacunatorio, farmacia, enfermería y SUM.

La jornada se completó con la puesta en funcionamiento de cuatro patrulleros nuevos y la firma de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para financiar eventos productivos y culturales como la Expo Luján 2026. “Ante el abandono del Estado nacional, que genera cada día más problemas y dificultades, las y los bonaerenses cuentan con intendentes y un Gobierno provincial que van a hacer todos los esfuerzos para que haya más bienestar, salud y seguridad”, celebró Kicillof.