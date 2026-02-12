La Policía Federal desarticuló seis radios ilegales en pleno centro de Junín

Bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina (DUOF Junín) llevó adelante un importante operativo en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.285 de radiodifusión. La investigación se inició tras una serie de denuncias que alertaban sobre graves interferencias en las telecomunicaciones locales, lo que ponía en riesgo la normal operatividad de otras señales.

Tras semanas de pesquisas, los efectivos federales lograron localizar el «corazón» de estas emisiones en una vivienda de la zona céntrica. Con las pruebas recolectadas, la Fiscalía Federal local solicitó el allanamiento, el cual fue autorizado por el magistrado interviniente y ejecutado el pasado 10 de febrero

Según publica el portal junin24, no se trataba de una sola radio, sino de un complejo que albergaba seis emisoras distintas, cada una con sus respectivos estudios, cabinas y equipamiento técnico independiente.

Durante el procedimiento, los técnicos del ENACOM constataron que los transmisores utilizados carecían de cualquier tipo de homologación o permiso, y eran los responsables directos de las interferencias denunciadas en el espectro radioeléctrico de la ciudad.

Secuestro y clausura

Como resultado del operativo, la Policía Federal procedió al secuestro de:

Transmisores de potencia.

Consolas de sonido profesionales.

Computadoras y equipos de procesamiento de audio.

Con el retiro de estos elementos, las emisiones quedaron desactivadas de inmediato. El responsable del lugar fue identificado y quedó a disposición de la Justicia Federal, enfrentando cargos que podrían derivar en severas multas y sanciones penales por la ocupación ilegal del espectro.

Fuente y foto junin24