Cosechó una calabaza de más de 70kg y se hizo viral

Lo que para muchos sería una cosecha común en una huerta familiar se transformó en un verdadero fenómeno viral que trascendió las fronteras del distrito de Bragado. Un vecino de la localidad de Mechita, identificado como Carlos “Carly” Bracaglia, cosechó zapallos de tamaño extraordinario que se convirtieron en la comidilla de redes sociales y medios de comunicación de todo el país.

La tranquilidad habitual de este pequeño pueblo rural se vio alterada cuando Bracaglia presentó dos ejemplares de zapallo (a veces llamados “calabazas” en el AMBA) que alcanzaron pesos inusuales: uno de 73,5 kilos y otro de 60 kilos. Las imágenes y videos de estos colosos hortícolas no tardaron en viralizarse, generando comentarios, memes y hasta posiciones encontradas entre quienes celebraban el logro y quienes —incrédulos— llegaban a bromear sobre posibles “manipulaciones digitales”.

Bracaglia contó que se dedica a la producción y venta de verduras como tomates, zapallitos y calabazas, pero nunca había vivido algo semejante. Relató que las semillas fueron adquiridas a través de Mercado Libre y que, con el correr de los días, las plantas sorprendieron con un crecimiento descomunal. Para determinar el peso real de los ejemplares más grandes, debió trasladarlos a la balanza de la farmacia del pueblo, un gesto que también quedó registrado en fotografías que recorrieron las redes.

El interés fue tal que el caso llegó hasta las cámaras del canal de noticias TN, donde Bracaglia brindó una entrevista en vivo. Entre risas y con un tono festivo, comentó: “Voy a hacer puré para todo el pueblo”, anticipando lo que piensa hacer con los zapallos gigantes —aunque aclaró que aún les falta “estacionar un poco” antes de su consumo.

El logro del productor mechitense encendió tanto orgullo como curiosidad en la comunidad local y más allá, recordando a otros casos de zapallos gigantes en Argentina y en el mundo, donde estos cultivos se han convertido en símbolo de tradición, perseverancia y la capacidad de asombrar con frutos que superan todas las expectativas.

Fotos: Bragado Informa Fuente chacabucoenred