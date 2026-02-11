Contundente caída de Argentino

Por una nueva fecha de La Liga Nacional de Básquet, Argentino no pudo regalarle una alegría a su gente y cayó con claridad ante Boca Juniors por 98 a 56. Los dirigidos por Adrián Capelli venían de perder en su última presentación en casa frente a Ciclista Olímpico y buscaba recuperarse, mientras que el Xeneize, atravesando un presente irregular, intentaba reencontrarse con la victoria bajo la conducción de su nuevo entrenador, Nicolás Casalánguida.

En la previa del partido se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Fabián Borro, expresidente de la AdC entre 2014 y 2019.

El arranque del encuentro fue todo de Boca. En apenas unos minutos, la visita convirtió cuatro triples consecutivos, tres de ellos a través de Martín Cuello y Lucas Faggiano, marcando el pulso del partido. El local respondió con la mano de Dana Tate Jr., pero el perímetro xeneize siguió castigando con Santiago Scala. Aun así, el dueño de casa cerró el primer cuarto con un doble de Jeremías Frontera, quedando cerca en el marcador, 24-21 para la visita.

En el segundo período llegó el quiebre. El conjunto de Casalanguida entró con mayor intensidad y aprovechó las desconcentraciones defensivas de los juninenses. Con transiciones rápidas y alta efectividad, el Xeneize se adueñó del juego y estiró la diferencia, cerrando la primera mitad con un contundente 55-34.

Tras el descanso largo, Argentino mostró una leve mejoría. Dylan Smith tomó protagonismo en ofensiva, atacando el aro con decisión, pero la reacción fue insuficiente. La visita impuso su jerarquía colectiva y volvió a golpear para ampliar la ventaja a 72-48 al término del tercer cuarto.

El cierre del partido mantuvo la misma tónica. Boca dominó de principio a fin, manejó los tiempos y terminó sellando una sólida victoria como visitante por 98-56, cortando una racha de varias derrotas consecutivas en La Liga Nacional.

Para Argentino, fue otra noche difícil en casa, en una temporada que continúa siendo cuesta arriba y que exige una rápida reacción para recuperar confianza y competitividad.