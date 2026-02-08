Pese a lo anunciado por Petrecca, el aeródromo de Junín no opera de noche

Un avión sanitario de la Provincia de Bs. As., equipado con tecnología de última generación y un equipo médico altamente especializado, que realizó un traslado de urgencia de una niña prematura de 32 semanas de gestación nacida en el Hospital de Pehuajó, tuvo que bajar en Chacabuco y llegar vía terrestre a Junín atento que el aeródromo Junín no estaba operativo de forma nocturna.

Dicho incidente contradice el relato oficial municipal que el aeródromo estaba operativo las 24 horas a partir de diciembre pasado, y que fue anunciado a todos los juninenses por el mismo Pablo Petrecca.

“Ahora sí, todos los aviones podrán operar las 24hs, con el balizamoento de la pista del aeródromo” había publicado el 29 de diciembre del 2025 Pablo Petrecca en sus redes sociales

Sin embargo, pese a la repercución de la información, desde el municipio eligieron mantener silencio y no aclararon lo que pasa en el Aeródromo Junín con los vuelos nocturnos, de los cuales muchas veces depende la vida

Provincia envió los fondos para el balizamiento

En el mes de agosto del 2025, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (MTPBA), a cargo de Martín Marinucci, transfirió los fondos para que Junín pueda llevar adelante el balizamiento del aeródromo local.

La inversión provincial se consiguió gracias a la decisión del Gobernador Axel Kicillof y los esfuerzos de la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte del MTPBA, Valeria Arata, tras el encuentro que mantuvo con el intendente Pablo Petrecca y los análisis técnicos y administrativos pertinentes de para evaluar la factibilidad del caso.