¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

Un avión sanitario no pudo bajar por la noche en el Aeródromo de Junín ¿Qué pasa con el promocionado balizamiento?

El avión sanitario de la Provincia de Bs. As., equipado con tecnología de última generación y un equipo médico altamente especializado, realizó un traslado de urgencia de una niña prematura de 32 semanas de gestación nacida en el Hospital de Pehuajó. El avión tuvo que bajar en Chacabuco y llegar vía terrestre a Junín.

Por Redacción

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 10:43

El avión sanitario de la Provincia de Bs. As., equipado con tecnología de última generación y un equipo médico altamente especializado, realizó un traslado de urgencia de una niña prematura de 32 semanas de gestación nacida en el Hospital de Pehuajó.

"Gracias a la rápida articulación entre el Hospital Municipal Juan Carlos Arámburu y el Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As, se pudo dar una respuesta rápida y eficiente a la familia, en momentos de profunda angustia", se informó desde el municipio de Pehuajó.

Según trascendió, el avión sanitario no pudo bajar en Junín pese a que la obra del balizamiento fue anunciada por el municipio en diciembre pasado. Debido  esta situación, el avión bajó en Chacabuco, y vía terrestre llegó la bebé a la ciudad en una ambulancia.