Con la vuelta de Insaurralde

Sarmiento recibe a Atlético Tucumán, este domingo a las 17 horas, con el arbitraje de Ariel Penel. El partido corresponde a la cuarta jornada del Torneo Apertura y se jugará en el Estadio Eva Perón.

El Verde buscará reponerse de la derrota en Mendoza y contará con el regreso de Juan Manuel Insaurralde, que cumplió las dos fechas de suspensión tras ser expulsado en la primera fecha; en tanto que Manuel García dejó atrás un desgarro y también estará disponible.

Autoridades

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Iván Núñez