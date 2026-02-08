Con la vuelta de Insaurralde

Sarmiento recibe a Atlético Tucumán, este domingo a las 17 horas, con el arbitraje de Ariel Penel. El partido corresponde a la cuarta jornada del Torneo Apertura y se jugará en el Estadio Eva Perón.
El Verde buscará reponerse de la derrota en Mendoza y contará con el regreso de Juan Manuel Insaurralde, que cumplió las dos fechas de suspensión tras ser expulsado en la primera fecha; en tanto que Manuel García dejó atrás un desgarro y también estará disponible.
Autoridades
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Iván Núñez
