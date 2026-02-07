Accidente fatal en Junín: Falleció un motociclista de 25 años

Un nuevo accidente fatal se produjo en la madrugada de este sábado. Un motociclista, identificado como Matías Pacheco, de 25 años de edad, falleció tras colisionar la moto que conducía (una Zanella ZB 110 cc) con un Fiat Uno.

Según trascendió, el hecho tuvo lugar alrededor de la 1 de la mañana, en inmediaciones de avenida Circunvalación y Arias, en cercanías del ingreso a la Laguna El Carpincho.

En el siniestro intervino personal de la Policía Científica para determinar las causas del fatal siniestro vial.