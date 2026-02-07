Brigadistas y bomberos de Junín y Ameghino ponen el hombro para combatir los incendios en Chubut

Los municipios, especialmente los bonaerenses- salieron a poner el hombro frente a los devastadores incendios en la Patagonia Argentina, en medio de las fuertes acusaciones por la inacción de la administración nacional que terminó favoreciendo la propagación de las llamas.

Señalados por su supuesta voracidad fiscal pero silenciados cuando sostienen servicios esenciales que abandona la Nación, varios intendentes de la Provincia pusieron sus recursos para combatir la escalada de incendios forestales que afecta a la cordillera patagónica —con foco principal en la provincia de Chubut— que ya ameritó un aporte significativo desde la provincia de Buenos Aires. El avance del fuego, que ya arrasó miles de hectáreas y presenta focos de difícil acceso, obligó a ampliar recursos y sumar personal especializado.

La ayuda coordinada desde la Provincia

La Dirección Provincial de Defensa Civil de Buenos Aires coordinó el envío de unos 40 brigadistas especializados en incendios forestales, junto con un despliegue logístico que incluye camionetas equipadas, unidades livianas para acceder a zonas complejas, vehículos UTV y un camión 4×4. El operativo partió con todos los gastos de traslado y logística cubiertos por la Provincia.

Según precisaron autoridades bonaerenses, los equipos fueron asignados a las zonas donde el comportamiento del fuego se volvió más agresivo, especialmente en áreas de difícil acceso y con condiciones meteorológicas adversas.

Municipios bonaerenses también se suman

Además del operativo centralizado, cuarteles voluntarios de distintos municipios bonaerenses enviaron personal a la Patagonia. Entre ellos, brigadistas y bomberos de Junín y Ameghino, que viajaron para sumarse a las tareas de contención en los focos activos.

Desde el conurbano también hubo aportes: bomberos voluntarios de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora se incorporaron al operativo en sectores de alta complejidad, reforzando los equipos que trabajan sobre el terreno.

A la asistencia de personal se suma el aporte material. El Municipio de San Fernando envió una donación de equipamiento a la Federación de Bomberos de Chubut, compuesta por cascos, hachas, mangueras, herramientas Pulaski, guantes forestales, una motobomba y distintos accesorios técnicos necesarios para combatir incendios forestales. Según detalló el intendente Juan Andreotti, la donación fue posible por la solidaridad de los vecinos y busca acompañar a quienes están “dejándolo todo” en el combate contra el fuego.

“Agradezco a todos los vecinos de San Fernando por su solidaridad, como forma de estar presentes y acompañar a quienes están luchando para salvar lo que es de todos: la naturaleza, los bosques y los animales de nuestra Patagonia”, dijo el Intendente Juan Andreotti.

La donación que realizó el Municipio consiste en: 10 cascos Gallet F2 amarillos; 10 hachas de Bombero grandes; 10 rastrillos segadores; 10 herramientas Pulaski (hacha y azada combinadas); 3 mangueras de 30 m. Wildcat con acoples Storz; 1 motobomba forestal con manifold; 40 guantes forestales talle XL; 2 boquillas Protek 307 forestales de 1 pulg. y 2 boquillas Protek 309; 2 boquillas niebla ABS de 1 pulg. y 9 adaptadores de 1 pulg. Storz a rosca BSP.

Almirante Brown también envió asistencia al sur. Bomberos voluntarios de la zona —uno de Esteban Echeverría y otro de Lomas de Zamora— viajaron para sumarse a los equipos que operan en los focos más complicados. Se trata de personal capacitado en incendios forestales que fue convocado ante la necesidad de refuerzos.

Fuente infocielo