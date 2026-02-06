Aprehendidos por robo en el Golf Club Junín

Efectivos de la DDI Junín aprehendieron a dos hombres de 43 y 19 años de edad por sustracción de diferentes elementos de un galpón.

La denuncia fue hecha por el presidente del Golf Club Junín, quien notó que desconocidos forzaron la cerradura de ingreso y robaron dos motoguadañas marca Toay, una motoguadaña Stihl fs 280, dos motosierras Stihl 170 y 250, una amoladora, una sopladora, un taladro atornillador, una pistola calentadora de caños, dos llaves francesas, un juego de tubos y un juego de llaves de mano.

Tras tareas investigativas llevadas a cabo, testimonios recabados y análisis cámaras de seguridad públicas y privadas, se reconoció a uno de los autores del ilícito y se realizó un allanamiento que terminó con el sujeto siendo aprehendido por el delito de Robo y el secuestro de un vehículo Fiat Palio que conducía.

Continuadas las tareas de campo, tras averiguaciones encubiertas, se estableció la identidad del segundo autor del hecho y se solicitaron tres órdenes de allanamiento. Dando cumplimiento al pedido, el personal policial procedió a la aprensión del sujeto y al secuestro de una motocicleta 110 cc. utilizada en el hecho. La caratula figuró como Robo agravado en despoblado y en banda.

Ambos sujetos fueron trasladados a sede policial. En la causa intervino la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial de Junín.