Sarmiento y Gimnasia (Mdza) terminaron 0-0

Por la primera fecha del Torneo Apertura de Proyección, Sarmiento y Gimnasia de Mendoza igualaron cero a cero en un partido disputado el miércoles en la Ciudad Deportiva del Verde.

Para esta nueva temporada, el conjunto continúa siendo dirigido por Martín Funes y sumó a futbolistas que provienen de las juveniles del club y otros que llegaron este año. Cinco de ellos fueron titulares: los dos centrales Francisco Razzeto y Ulises Echevarría; el lateral izquierdo colombiano Jaider Benítez y los mediocampistas Thiago Nicolás y el paraguayo Osmar Giménez.

Este certamen, a diferencia del anterior, tiene cuatro equipos más que se suman de la Primera Nacional (San Martín de San Juan, Quilmes, Atlético Rafaela y Godoy Cruz) y tendrá clasificación pero a los cuartos de final, no a los octavos como venía sucediendo.