La UDEB Junín despide con profundo dolor al Profesor Heberto Lacentra, pilar fundamental de la docencia y la historia local

La Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) Junín, entidad conducida por su Secretaria General María Inés Sequeira, manifiesta su más profundo pesar ante el fallecimiento del profesor Heberto Herel Lacentra, ocurrido el pasado sábado 31 de enero.

Más que la pérdida de un colega, la docencia juninense despide a un referente histórico y moral. Lacentra fue una pieza clave en la génesis de nuestra organización sindical: fue miembro fundador del Movimiento Pro Dignificación del Docente Bonaerense "Domingo Faustino Sarmiento", creado en nuestra ciudad el 18 de agosto de 1958, semilla que dio origen a lo que hoy es la UDEB Junín.

Nacido en nuestra tierra, Heberto se formó como Maestro Normal Nacional y Bachiller, ejerciendo su vocación con igual entrega tanto en escuelas rurales como urbanas. Su inquietud intelectual, que lo llevó incluso a estudiar Lengua Inglesa en Lincoln, encontró su puerto definitivo en la investigación histórica. Como miembro fundador de la Junta de Investigaciones Históricas, dedicó su vida a rescatar del olvido los hitos y hombres que forjaron la identidad de Junín.

Su legado intelectual permanece vivo en obras de consulta obligatoria para las nuevas generaciones de educadores y alumnos:

"El Fuerte de la Federación" (2010)

"Relatos del Fuerte Federación" (2010)

"Junín Tesoros Ocultos" (2012), obra realizada en coautoría con Marcelo Mels Siracusa.

Recientemente, el 28 de noviembre de 2025, el Honorable Concejo Deliberante de Junín hizo justicia a su trayectoria al declararlo Personalidad Destacada, un homenaje en vida que reconoció su incansable labor por nuestras raíces.

Para el profesor Lacentra, enseñar historia no era una tarea estática, sino un "desafío trascendente" destinado a fortalecer nuestra identidad. Desde la UDEB Junín, expresamos nuestra total solidaridad con sus familiares y amigos en este difícil momento, y reafirmamos nuestro compromiso de mantener vivo su ejemplo de lucha por la dignidad docente y el amor por nuestra historia local.

Hasta siempre, Profesor.