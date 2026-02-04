No pudo con la Lepra mendocina

La segunda salida de Junín para Sarmiento tampoco fue con buen paso ya que cayó ante Independiente Rivadavia por dos a uno. El partido, que se jugó en el Estadio Bautista Gargantini, fue válido por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Sin cambios se presentó Sarmiento en Mendoza y Sava mantuvo el 5-3-2 con Rentería acompañando a Churín en la delantera y Zabala como eje en el medio; mientras que Independiente repitió el mismo sistema con la vuelta de Villa y en los primeros minutos ambos llegaron al arco rival. La más clara fue un cabezazo de Arismendi que apareció desde atrás para anticipar y la pelota dio en la parte de arriba del travesaño.

El Verde había arrancado bien porque había logrado sumar pases para alejar también al rival y antes de los diez el que lo tuvo fue Churín, que fue a disputar una pelota que parecía perdida pero le ganó al arquero y desde un ángulo cerrado intentó el tiro al arco pero salió cerca del primer palo.

El partido estaba abierto y el local había comenzado a encontrar espacios en las transiciones ofensivas. Así, primero no logró finalizar un avance cuando había quedado tres contra dos y de ese tiro de esquina alcanzó el uno a cero. La pelota cayó detrás del «hombre poste», Sartori remató defectuosamente pero el rebote le quedó y la empujó al gol dentro del área chica.

La ventaja potenció el estado de ánimo de la Lepra que defendió el uno a cero con presión en todos los sectores del campo mientras el visitante intentaba, sobre todo con las apariciones de Rentería. La más clara fue un desborde a pura habilidad del colombiano que mandó el centro atrás pero cuando Arismendi llegaba para rematar, Gómez se interpuso y se terminaron molestando entre ambos delante del punto del penal.

Para la segunda parte, Sava realizó dos variantes y armó una línea de cuatro con Suárez de lateral izquierdo, Cabrera en el derecho y hasta los siete minutos mostró que podía llegar al empate poniendo mucha gente en campo contrario. Sin embargo, a los ocho, una sucesión de errores dejó el partido dos a cero abajo. Rentería quiso cambiar de orientación en situación defensiva, la pelota fue interceptada por Osella, el rebote le quedó a Arturia dentro del área (en vez de rechazar eligió puntearla), el lateral también ganó ese duelo y casi sin ángulo se inventó una gran definición de volea y de zurda para anotar el segundo.

A partir de allí, todo se le hizo cuesta arriba a Sarmiento que perdió confianza a la hora de manejar la pelota, retrocedía mal y sufría cada avance de los mendocinos, que estaban al acecho para liquidar el juego.

No obstante, a los 24 Martínez, que había ingresado hacía unos minutos, metió un gran cambio de frente para Rentería, el delantero aprovechó su conducción en velocidad para meterse al área y enfrentar al arquero, aunque con poco ángulo. Bolcato tapó la definición pero el rebote le quedó al colombiano que habilitó a Marabel y el paraguayo empujó al gol para descontar.

Los juninenses habían quedado a tiro del empate pero Independiente no daba tregua a la hora de las disputas y a pesar de intentarlo, al Verde le costó generar peligro y con el equipo volcado en ataque casi sufre el tercero, en el descuento, cuando Burrai le tapó el remate a Villa.

Síntesis:

Independiente Rivadavia 2: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernánez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Amonestados:

Cambios: 72’ Gonzalo Ríos y Bautista Dadín por Fernández y Sartori. 81’ Ezequiel Bonifacio por Osella. 88’ Stéfano Moreyra por Florentín.

Goles: 21’ Sartori. 52’ Osella.

Sarmiento 1: Javier Burrai; Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Lucas Suárez; Santiago Salle, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Amonestados: 13’ Arturia. 14’ Villalba. 23’ Arismendi. 41’ Salle

Cambios: 45’ Juan Manuel Cabrera y Julián Contrera por Gómez y Arismendi. 62’ Mauricio Martínez y Junior Marabel por Villalba y Salle. 83’ Brandon Márquez por Rentería.

Goles: 69’ Marabel.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.