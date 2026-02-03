Las acciones argentinas cayeron hasta 33% en Wall Street y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

Las acciones argentinas cayeron fuerte en el exterior, en algunos casos con bajas poco usuales de 33%, mientras los bonos en dólares también retrocedieron este martes. Por ende, el riesgo país superó los 500 puntos básicos, tras la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, de que el Gobierno no recurrirá al mercado internacional de deuda, al menos, en el corto plazo.

En Wall Street, los ADRs argentinos anotaron caídas generalizadas y perdieron hasta 4% de la mano de Edenor, pero resaltó particularmente el desplome de otra acción argentina, la de Bioceres (-32,9%). En paralelo, Globant retrocedió 11,7%, y Vista 7%.

Los papeles de Bioceres Crop cayeron a un mínimo histórico de u$s0,58 en el Nasdaq, afectados por el impacto que generó en el mercado la pérdida de control de activos de ProFarm Group en Estados Unidos. En los últimos días, un grupo de acreedores de Bioceres avanzó con la ejecución judicial de subsidiarias vinculadas a la unidad tecnológica, luego de un fallo adverso de la Corte de Nueva York que, si bien fue apelado, habilitó restricciones sobre activos dados en garantía y elevó la incertidumbre financiera y societaria del grupo.

Por su parte, los papeles de Vista se vieron resentidos por la noticia de la salida de Abu Dhabi Investment Council, uno de sus grupos accionistas más importantes, que ingresó en 2019 con u$s55 millones adicionales para controlar el 16,47% del capital social y el 10,03% de los títulos opcionales en circulación. El fondo vendería, vía Goldman Sachs, un bloque de acciones de más de 10 millones, con un precio de colocación de entre u$s56,30 y u$s60,23. El monto de los papeles alcanza los u$s625 millones, por lo que la operación implica un descuento de hasta 6,5%, según Bloomberg.

Asimismo, la caída de Globant respondió a los temores del mercado de que la nueva herramienta de automatización de inteligencia artificial de Anthropic pueda golpear de lleno al negocio principal de las empresas de servicios de datos e información, según fuentes de mercado. Esto se suma al continuo retroceso de Globant en el último año calendario, donde la acción ya acumula un desplome cercano al 73%, al pasar de u$s211,85 a menos de u$s58.

S&P Merval

En la plaza local, el S&P Merval revirtió su apertura alcista y cerró en terreno negativo, al ceder 2,2% en pesos a los 3.038.541,1700 puntos. En tanto, su contraparte en dólares cedió 2,1% a 2.035 puntos. Los monitores registraron mayoría de bajas, entre las que destacaron las de Edenor (-5,2%) y Sociedad Comercial del Plata (-5%).

El economista Gustavo Ber, expresó que, en línea con el respiro de los activos internacionales, los inversores "también consideran oportuno un descanso" tras la última escalada de papeles domésticos.

Bonos y riesgo país

Entre los bonos soberanos, los Bonares y los Globales anotaron caídas generalizadas, destacándose las mermas en el AL29 (-1,1%), AL30 (-0,9%) y AL35 (-0,9%). Así, el riesgo país se elevó ocho unidades, hasta los 503 puntos básicos.

El ministro Luis Caputo señaló el lunes que el Gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, con lo cual se especula que el Gobierno podría emitir bonos bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29). Por su parte, el presidente Javier Milei también afirmó en la red social X que buscará mantener una "escasez de bonos soberanos", y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado.



Por otro lado, los bonos con ajuste CER subieron 0,2% en el tramo corto, pero quedaron flat en el tramo largo de la curva, pese a los ruidos por la postergación de nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida de Marco Lavagna como titular del INDEC.



A su vez, la curva de tasa fija aumentó 0,2% en el tramo corto, pero cedió 0,2% en el tramo largo, según SBS. Finalmente, los "floaters" (bonos con tasa variable) mostraron buena demanda en general y ganaron un 0,3% en todas sus versiones.