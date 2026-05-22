Doble discurso: En plena campaña del 2025, el petrequismo criticada a Nación por la quita del subsidio por Zona Fría

Luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a las modificaciones sobre el régimen de Zona Fría, exoluyendo entre los distritos beneficiados a Junín, crecieron las críticas hacia dirigentes locales de Somos Junín (que responden al intendente Pablo Petrecca) por no pronunciarse públicamente sobre una medida que impactaría de lleno en las tarifas de gas de miles de vecinos.

El cuestionamiento surge porque en septiembre de 2025, en plena campaña electoral y cuando el espacio político era adversario de La Libertad Avanza, el bloque Somos había presentado un proyecto solicitando la continuidad del beneficio.

En aquella iniciativa, publicada por el Diario Democracia, el espacio proponía que el Gobierno nacional y el Congreso mantuvieran el Régimen de Zona Fría, creado para reducir las tarifas de gas en regiones con inviernos severos. Además, advertían sobre el intento de restringir los alcances de la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió el beneficio a millones de usuarios fuera de la Patagonia.

Incluso, el proyecto planteaba que, en caso de no sostenerse el esquema vigente, el régimen pudiera aplicarse de manera parcial y estacional durante los meses de invierno para evitar desfinanciar el fondo nacional y, al mismo tiempo, continuar asistiendo a los hogares más afectados.

“Este beneficio no es un privilegio, sino una necesidad basada en la realidad climática y social de nuestra región”, sostenía el documento impulsado por el espacio político.

Sin embargo, tras el reciente avance legislativo impulsado por sectores alineados con el Gobierno nacional, desde distintos ámbitos comenzaron a señalar el cambio de postura del espacio referenciado en el tándem Pablo Petrecca-Juan Fiorini.

“Hoy, que son aliados de La Libertad Avanza y que el proyecto ya obtuvo media sanción, se llaman a silencio. Son cómplices de la quita de este beneficio que golpeará de lleno el bolsillo de los juninenses”, cuestionaron.