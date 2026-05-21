Grupo Junín puso en números el impacto de la quita del subsidio por Zona Fría a Junín

En mayo de 2025, cuando el Petrequismo era oposición a Milei dado que el intendente Pablo Petrecca buscaba conseguir una candidatura a senador, el titular de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, puso en números el impacto de la quita del subsidio correspondiente a la Zona Fría.

En una entrevista con diario Democracia, (ver nota) Torres explicó que “todos los usuarios residenciales en Junín reciben el subsidio por zona fría, al 30% o al 50% según el caso”.

En ese sentido, sostuvo que una eventual quita del beneficio significaría “un impacto grande en la boleta”, y precisó que “en la facturación de Grupo Servicios Junín es el 38% —el promedio entre el 30% y el 50%— del cargo fijo y el valor gas”.

Torres también reveló en esa nota que desde el Instituto de Subdistribuidoras de Gas de la Argentina habían presentado una propuesta alternativa para sostener el esquema de subsidios en la región. “Habíamos presentado un proyecto para que en la zona nuestra, en lugar de sacar el subsidio por completo, fuera parcial; es decir, que en invierno se tenga el subsidio de zona fría pero en verano no, donde no tendría sentido. Y así el fondo podría contar con más dinero para afrontar dicho subsidio”, explicó.

Además, planteó que uno de los problemas del sistema actual tiene origen en la ampliación del régimen realizada en 2021. “Cuando se amplió no se previó de dónde iba a salir el dinero. Se aumentó el número de usuarios, pero no la cantidad de aportantes”, afirmó.

Por último, aseguró que actualmente existen deudas del Estado nacional vinculadas al financiamiento del régimen. “A nosotros hoy el Estado nacional nos debe siete meses de zona fría”, sostuvo en esa entrevista.