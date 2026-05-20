“El modelo productivo de Milei está destruyendo empresas y empleo argentino”: duro cuestionamiento de Valeria Arata

La senadora de la provincia de Buenos Aires, Valeria Arata, lanzó una dura crítica hacia la administración nacional al analizar el impacto de las políticas económicas actuales en el sector privado a través de sus redes sociales. Al respecto, Arata afirmó taxativamente en su cuenta de X que “el ‘modelo productivo’ de Milei está destruyendo empresas y empleo argentino”, alertando sobre la magnitud de la recesión actual.

De acuerdo con los datos presentados por la legisladora bonaerense, la situación es crítica y afecta de manera estructural al sector laboral formal. “Desde que asumió ya cerraron 24.437 empresas con trabajadores registrados”, denunció Arata, quien además enfatizó la gravedad histórica de este proceso al manifestar que “la caída ya supera incluso a la peor etapa de la pandemia”, acumulando de esta manera 17 meses consecutivos de retroceso para el entramado productivo nacional.

El análisis pormenorizado de la realidad laboral demuestra que el impacto es asimétrico y golpea con mayor fuerza a los sectores que dependen del consumo local. La senadora advirtió que “la industria, la construcción y las actividades ligadas al mercado interno son las más golpeadas”, detallando que, dentro de este universo, el sector de transporte y almacenamiento perdió 15,7% de sus empresas, el rubro de inmobiliarias retrocedió casi 12% y la construcción sufrió una baja del 9,6%.

Arata lamentó las consecuencias sociales y federales de estas políticas públicas al asegurar que “miles de PyMEs bajan sus persianas en todo el país”. La legisladora vinculó de forma directa la desaparición de estas unidades productivas con el deterioro de la calidad de vida de las familias, señalando que “con la llegada de Milei se perdieron 327.813 empleos en blanco”.

Finalmente, la funcionaria concluyó su mensaje con una fuerte advertencia sobre el futuro sociolaboral de la Argentina, remarcando que “menos empresas, menos inversión productiva y menos industria significan menos trabajo argentino y más precarización”. Como cierre de su declaración, Arata sentenció de manera contundente la dirección socioeconómica del oficialismo al asegurar que “con Milei el ajuste lo pagan los trabajadores”.